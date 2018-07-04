Матч Уругвай - Франция рассудят Питана, Майдана и Белатти

Стали известны арбитры на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай - Франция. Судить игру будет бригада под руководством аргентинца Нестора Питаны. Ассистировать ему будут соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти.

Четвертый рефери - иранец Алиреза Фагани, резервный ассистент - Реза Сохандан, также из Ирана.

Игра Уругвай - Франция состоится 6 июля в Нижнем Новгороде.

Уругвай - Франция: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)