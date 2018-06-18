Матч Тунис - Англия прокомментируют Гусев и Слуцкий

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выступит в качестве эксперта во время матча второго тура группового турнира чемпионата мира-2018 Тунис - Англия, сообщает Твиттер "Первого канала". Специалист, который в следующем сезоне приступит к работе в "Витессе", будет комментировать встречу в паре с Виктором Гусевым.

Чемппионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии, помимо матча с Тунисом, в группе G встретится с Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

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