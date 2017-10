Матч с Израилем станет 100-м для Бускетса в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что в команде будут изменения в составе на матч квалификационного турнира чемпионата мира. Также специалист объявил, что игра против Израиля станет 100-й в футболке испанской сборной для полузащитника Серхио Бускетса.

– В команде будут изменения, нужно ее немного освежить, – цитирует Four Four Two Лопетеги. – Нужно понимать, что каждый игрок, находящийся в расположении сборной, может выйти на поле с первых минут. Постараемся выставить на игру сильнейший состав. Для Бускетса эта встреча станет 100-й за сборную. Он уникальный игрок.