Матч "Ротор" - "Луч" на "Волгоград Арене" отменен не будет

Причин для отмены матча ФНЛ 22 июля на 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" между "Ротором" и "Лучом" нет, информирует ТАСС со ссылкой на представителя предприятия ФГУП "Спорт-Инжиниринг", в ведении которого в настоящее время находится арена.

"На данный момент причин отмены матча 22 июля на "Волгоград Арене" нет", - отмечается в сообщении. Работы по ликвидации последствий воскресного ливня на стадионе, где оказались подтоплены внутренние помещения на нижнем ярусе арены, сегодня в полном разгаре. В настоящее время ожидаем представителя страховой организации генерального подрядчика по строительству стадиона для составления дефектной ведомости. Сумму ущерба до составления дефектной ведомости пока сказать не можем.

Напомним, в воскресенье, в день финала чемпионата мира по футболу, в Волгограде прошел сильный ливень – выпала треть месячной нормы осадков. В результате был разрушен насыпной склон у стадиона "Волгоград Арена".