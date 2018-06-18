Матч Россия - Саудовская Аравия посмотрели почти 10 миллионов россиян

Трансляцию матча открытия чемпионата мира-2018 Россия - Саудовская Аравия (5:0) посмотрели 9 миллионов 793 тысячи россиян старше 4 лет, сообщает Mediascope.

Игра стала самым популярным телевизионным событием дня с рейтингом (14,1 процента) и долей 48,3 процента. Среди футбольных соревнований разного уровня обгоняют его на данный момент только три матча чемпионата Европы-2008, когда сборная России дошла до полуфинала, а также и отборочный матч ЧМ-2010 Россия - Германия (0:1).

Большинство опрошенных (78 процентов) смотрели матч по телевизору, 17 - выбрали для просмотра свое мобильное устройство (смартфон или планшет).

Из смотревших матч 88 процентов следили за ходом игры в прямом эфире, а 12 посмотрели матч в другое время, что, вероятно, связано с ночным временем выхода трансляции в регионах дальних часовых поясов. Большинство опрошенных (76 процентов) смотрели матч дома, 9 - на работе, 5 процентов ходили смотреть матч в кафе или бар. 40 процентов зрителей смотрели игру в кругу семьи, 38 - в одиночестве, а 22 - с друзьями или коллегами.

Телефонный опрос проводился 15 июня 2018, было опрошено 1304 респондентов в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах России с населением 100 тысяч человек и более.

Сборная России на чемпионате мира по футболу