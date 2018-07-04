Матч Россия - Испания смотрели 24 миллиона российских телезрителей

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России (1:1, пен. – 3:4) стал самой рейтинговой трансляцией в 2018 году на российском телевидении. Встречу посмотрели около 24 миллионов человек, что равняется 18,6 процента от всей телеаудитории.

Пик трансляции пришелся на серию пенальти, в которой Игорь Акинфеев​ сделал 2 сэйва. За это вратаря признали лучшим игроком встречи.

Стоит отметить, что для футбола данный показатель стал самым высоким с 2002 года и матча чемпионата мира Россия - Япония.

В 1/4 финала чемпионата мира-2018 России предстоит сыграть с Хорватией. Встреча пройдет 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт".

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