02:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Матч Россия - Испания смотрели 24 миллиона российских телезрителей


 
1 июля. Нижний Новгород. Болельщики смотрят матч Испания &ndash; Россия в фан-зоне.ТВ-рейтинги сборной России на ЧМ-2018: это просто невероятно!

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России (1:1, пен. – 3:4) стал самой рейтинговой трансляцией в 2018 году на российском телевидении. Встречу посмотрели около 24 миллионов человек, что равняется 18,6 процента от всей телеаудитории.

Пик трансляции пришелся на серию пенальти, в которой Игорь Акинфеев​ сделал 2 сэйва. За это вратаря признали лучшим игроком встречи.

Стоит отметить, что для футбола данный показатель стал самым высоким с 2002 года и матча чемпионата мира Россия - Япония.

В 1/4 финала чемпионата мира-2018 России предстоит сыграть с Хорватией. Встреча пройдет 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт".

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