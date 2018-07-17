Матч Россия - Хорватия стал самым популярным во время ЧМ-2018

Трансляция финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (4:2) заняла третье место в списке самых рейтинговых матчей среди российских телезрителей, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Mediascope. Доля аудитории составила 53,9 процента телезрителей.

"Несмотря на то, что финальный матч является кульминацией всего чемпионата, показатели домашнего телепросмотра трансляции позволили ей занять лишь 3-ю строчку в списке пяти самых рейтинговых матчей. Остальные 4 места в топ-5 по-прежнему занимают игры с участием сборной России", - говорится в сообщении.

На первом месте рейтинга находится матч Россия - Хорватия, на втором - Испания - Россия. Четвертой по популярности стала телетрансляция встречи сборных России и Египта, на пятом месте - матч между командами России и Саудовской Аравии.