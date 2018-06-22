Матч Россия - Египет смотрели более 50 процентов россиян

Матч второго тура группового турнира чемпионата мира-2018 между сборными России и Египта (3:1), который состоялся 19 июня, смотрели 59 процентов опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 57 процентов следили за игрой команды Станислава Черчесова дома или на работе, 1 – в кафе или баре, менее 1 – в фан-зоне и на стадионе.

Мы в них не верили. А они подарили нам счастье

В опросе отмечается, что 51 процент зрителей с самого начала верил в победу национальной команды. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет верили в успех сборной реже (44 процента), чем люди старшего поколения (55 процентов среди людей старше 60 лет).

Следующий матч сборной России состоится в понедельник, 25 июня. Соперником команды Черчесова по матчу в Самаре будет Уругвай. Начало игры запланировано на 17.00 по московскому времени.

Отметим, что россияне выйдут в 1/8 финала с первого места в группе, если не проиграют южноамериканцам.

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