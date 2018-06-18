Матч против Аргентины посмотрели 99,6 процента жителей Исландии

99,6 процента жителей Исландии смотрели телетрансляцию матча чемпионата мира против Аргентины (1:1), информирует ruv.is.‏ Встреча группы D прошла 16 июня на стадионе "Спартак" в Москве. Голы забили Серхио Агуэро и Альфред Финнбогассон. Отметим, что в Исландии проживает 340 тысяч человек.

Добавим, что во время чемпионата Европы по футболу 2016 года сборная Исландии обыграла команду Англии со счетом 2:1. Тогда доля телеаудитории матча составила 99,8 процента.

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