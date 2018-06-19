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Матч открытия ЧМ-2018 посмотрели более 18 млн российских телезрителей


Матч открытия чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии посмотрели 18,05 миллионов российских телезрителей, информирует пресс-служба ФИФА.

Сборная России победила Саудовскую Аравию на московском стадионе "Лужники" со счетом 5:0.

Сборная России выступает в группе А. Ей предстоит встретиться с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Россия - Египет

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