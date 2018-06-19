Матч-открытие ЧМ-2018 признан самым рейтинговым событием года

Матч сборных России и Саудовской Аравии (5:0), открывший чемпионат мира, стал самым популярным телевизионным событием 2018 года. Игру в прямом эфире посмотрели 9 миллионов человек.

По данным Mediascope, трансляция матча-открытия мирового первенства по популярности опередила финал хоккейного олимпийского турнира в Пхенчхане. Тогда игру между командой олимпийский атлетов из России и Германией (4:3) посмотрели 8,9 миллионов человек.



19 июня сборная России проведет матч второго тура группового турнира чемпионата мира против команды Египта. Встреча пройдет на арене "Санкт-Петербург".



Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ