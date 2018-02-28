Матч на стадионе "Калининград" между "Балтикой" и "Шальке" перенесен

Тестовый матч на новом стадионе "Калиниград" между "Балтикой" и "Шальке" перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает заместитель председателя правительства области Александр Рольбинов.

Министерство спорта РФ рекомендовало всем городам-организаторам чемпионата мира не проводить спортивные мероприятия на стадионах ранее 11 апреля, чтобы при низкой температуре не испортить газон.

- С учетом рекомендаций Министерства спорта РФ, а также принимая во внимание аномально холодную погоду, сложившеюся сейчас в Калининградской области, было принято решение отменить запланированный матч в марте. Таким образом, первая игра на новом поле пройдет в апреле между клубами "Балтика" и "Крылья Советов", – приводит ТАСС слова Рольбинова.



Игра между "Балтикой" и "Крыльями Советов" запланирована на 11 апреля. Точная дата матча между "Балтикой" и "Шальке" пока не известна, она будет зависеть от наличия свободных слотов в графике немецкого клуба.



Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Калининграде состояться игры группового этапа: Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня) и Англия – Бельгия (28 июня).