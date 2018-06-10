Матч Испания - Тунис в Краснодаре посетили 33 тысячи зрителей

Испания в товраищеском матче обыграла Тунис - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Яго Аспас. Игра проходила в Краснодаре при 33 116 зрителей на трибунах. Вместимость стадиона - 34 055 мест.

Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Тунис выступит в квартете G встретится с Англией (18 июня, Волгоград), Бельгией (23 июня, Москва, "Спартак") и Панамой (28 июня, Саранск).

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу