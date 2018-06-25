Матч Германия – Швеция принес клиентам БК "Фонбет" рекордные выигрыши

Субботний матч группового турнира чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Швеции стал рекордным по суммарному выигрышу среди клиентов "Фонбет". До матча Германия считалась явным фаворитом, ставки на ее победу шли с коэффициентом 1,5. Однако гол, забитый шведами в первом тайме встречи, перевернул ситуацию. Теперь уже на Швецию в режиме Live принимались ставки как на фаворита. Многие игроки, впрочем, продолжали верить в Германию, делая ставки по ходу матча на победу команды Йоахима Лева. В итоге голы Марко Ройса и Тони Крооса принесли немцам победу, причем Кроос забил на 5-й добавленной минуте, осчастливив не только болельщиков бундестим, но и клиентов "Фонбет", до последнего веривших в Германию.

"Субботний матч между Германией и Швецией стал рекордным по выигрышам наших клиентов за все 24 года существования компании. Поэтому наши игроки должны быть благодарны не только своему умению прогнозировать спортивные события, но и Тони Кроосу, забившему гол на последней минуте компенсированного времени. Первый же гол забила Швеция, что только увеличило поток ставок в лайве на победу Германии. Одно из преимуществ "Фонбет" – быстрый расчет ставок, и клиенты смогли вывести выигрыш буквально в течение минуты после окончания матча. Как маркетолог могу сказать, что плюс таких матчей в том, что крупные выигрыши являются лучшей рекламой", – комментирует ситуацию со ставками на матч Германия – Швеция директор по маркетингу БК "Фонбет" Алина Якиревич.