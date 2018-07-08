Матч Франция - Бельгия будут судить уругвайцы и мексиканцы

Стали известны арбитры на первый полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Франция - Бельгия. Встречу обслужит бригада во главе с уругвайцем Андресом Куньей. Ассистировать ему будут соотечественники Николас Таран и Маурисио Эспиноса. Четвертый арбитр - мексиканец Сесар Рамос, резервный ассистент - еще один представитель Мексики Марвин Торрентера.

Матч Франция - Бельгия состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) //

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