Матч Эстония - Босния прервали из-за того, что фанаты закидали поле файерами

Матч заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Эстонии и Боснии и Герцеговины был прерван из-за того, что болельщики боснийской команды забросали поле файерами, информирует Yahoo Sports. Отметим, что эту встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
Встреча была прервана, пока сотрудники стадиона убирали пиротехнические изделия. Спустя некоторое время игра возобновилась.
Crazy scenes from Bosnia fans in Estonia tonight. 🔥 pic.twitter.com/NBJULqHpiO– Away Days Videos (@AwayDaysVideos) 10 октября 2017 г.
Bosnians in Estonia! #ESTBIH pic.twitter.com/hPNvfgH5py– Andi Kasmi (@AndiKasmi) 10 октября 2017 г.
Romka3101
Горячие эстонцы)))
23:42