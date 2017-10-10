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23:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Матч Эстония - Босния прервали из-за того, что фанаты закидали поле файерами

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Матч заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Эстонии и Боснии и Герцеговины был прерван из-за того, что болельщики боснийской команды забросали поле файерами, информирует Yahoo Sports. Отметим, что эту встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Встреча была прервана, пока сотрудники стадиона убирали пиротехнические изделия. Спустя некоторое время игра возобновилась.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Romka3101

Горячие эстонцы)))

23:42