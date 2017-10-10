Матч Эстония - Босния прервали из-за того, что фанаты закидали поле файерами

Матч заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Эстонии и Боснии и Герцеговины был прерван из-за того, что болельщики боснийской команды забросали поле файерами, информирует Yahoo Sports. Отметим, что эту встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Встреча была прервана, пока сотрудники стадиона убирали пиротехнические изделия. Спустя некоторое время игра возобновилась.