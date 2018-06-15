Матч Египет - Уругвай в Екатеринбурге все равно установил рекорд посещаемости

Матч группового этапа чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая, несмотря на обилие пустых мест, все равно стал самым посещаемым для Екатеринбурга в российской эпохе (после 1992 года). Игру посетило 27 015 зрителей.

Предыдущий рекорд был установлен на игре "Урал" - "Спартак" (26 868 человек). Много болельщиков пришло и на финал Кубка России 2012 года "Рубин" - "Динамо" - около 26 000 зрителей, однако тогда екатеринбургский Центральный стадион выглядел совсем не так, как после реконструкции, приуроченной к ЧМ-2018. (Илья АНДРЕЕВ)