Матч десятилетия. Испания – Россия: прямая трансляция – в 17.00 (видео)

Сегодня, 1 июля, сборная России проведет ключевой матч в своей истории – в рамках 1/8 финала чемпионата мира она сыграет с Испанией, фаворитом всего турнира. Ставка – четвертьфинал чемпионата мира. Войдут россияне в историю? За ними будет следить вся России. Соперник команды Станислава Черчесова подходит к игре в боевом составе, но и нашему специалисту не стоит жаловаться – вернулись в общую группу Александр Ерохин и Алан Дзагоев. Помогут ли они? Ответ узнаем уже сегодня – начало игры в 17.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Испания – Россия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Испания – Россия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!