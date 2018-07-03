Матч датчан с хорватами в Дании смотрели почти 2,4 миллиона человек

Трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Дании и Хорватии, завершившегося победой хорватов в серии послематчевых пенальти, оказалась рекордно популярной в Дании. Как сообщает DR, непрерывно матч смотрели почти 2,1 миллиона зрителей, а во время серии пенальти у телеэкранов в Дании собралось почти 2,4 миллиона человек. Это рекордная аудитория в Дании для отдельной передачи за последние четыре года.

Отметим, что в первой двадцатке самых популярных передач за последнюю неделю в Дании 19 – трансляции матчей и передачи, посвященные ЧМ-2018.

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