Матч ЧМ-2018 Россия - Хорватия на "Первом" - самая рейтинговая спортивная трансляция десятилетия на отечественном ТВ

Аудиторный рекорд чемпионата мира-2018 поставил матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии (2:2, пенальти - 3:4) на Первом канале, став самой рейтинговой спортивной трансляцией десятилетия на отечественном телевидении - рейтинг 20,2 процента, доля 63,6 процентов (Mediascope, Россия, 4+).

Охват домашнего смотрения - около 34 процентов населения России 4+. И это составило лишь 73 процента от всей аудитории матча. Еще 27 процентов смотрело игру вне дома - на даче, в гостях, в барах, фан-зонах и т.д. Интересно, что среди всех зрителей матча более 45 процентов составили женщины.