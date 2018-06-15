Матч чемпионата мира-2018. Португалия – Испания: трансляция – в 21.00 (видео)

15 июня, в пятницу, чемпионат мира по футболу 2018 года дарит болельщикам первую крутую в Сочи на стадионе "Фишт" сыграют Португалия и Испания. Во многом эта игра считается матчем за первое место в группе, в которой кроме команд с Пиренеев есть еще Марокко и Иран. Примечательно, что первые две команды в плей-офф сыграют со сборными из квартета А, где есть Россия, Уругвай, Египет и Саудовская Аравия. В общем – не пропустите, будет битва!

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Португалия – Испания. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Португалия – Испания.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно! В ходе матча Португалии и Испании в студии будет работать Михаил ЗИСЛИС – интересный взгляд на встречу вам обеспечен. Подключайтесь!