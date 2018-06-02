Матч Австрия - Германия начнется в 20.40 по московскому времени

Стало известно время начала товарищеского матча между сборными Австрии и Германии, которая должна была стартовать в 19.00 по московскому времени. Как сообщает пресс-служба четырехкратных чемпионов мира, стартовый свисток прозвучит в 20.40 по московскому времени.

Отметим, что начало игры было перенесено из-за непогоды в австрийском Клагенфурте.

Немцы являются участниками чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи.

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