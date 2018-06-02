Матч Австрия - Германия начнется в 20.40 по московскому времени

Стало известно время начала товарищеского матча между сборными Австрии и Германии, которая должна была стартовать в 19.00 по московскому времени. Как сообщает пресс-служба четырехкратных чемпионов мира, стартовый свисток прозвучит в 20.40 по московскому времени.
Отметим, что начало игры было перенесено из-за непогоды в австрийском Клагенфурте.
Немцы являются участниками чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи.
Let's try this again! 😅 The players will warm-up once more with a seemingly final attempt to kick-off set for 19:40 CEST. #DieMannschaft #ZSMMN #AUTGER pic.twitter.com/aEN3YJrdKA– Germany (@DFB_Team_EN) 2 июня 2018 г.
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Arkadiy1976
20-40. Опять двойка.
20:38