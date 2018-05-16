Матч Аргентины с Израилем может быть перенесен в Барселону

Последний контрольный матч сборной Аргентины перед чемпионатом мира-2018, который планировался на 9 июня со сборной Израиля на их домашнем поле, может быть перенесен в Барселону. Причиной тому стало резкое обострение ситуации в ближневосточном регионе.
Главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли не скрывает своего желания сыграть матч в Барселоне, где его команда будет проводить итоговые тренировочные сборы перед мировым первенством.
Окончательное решение о месте проведения игры будет принято до конца нынешней недели.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира в группе А встретятся со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Аргентинцы сыграют в группе D с Исландией, Хорватией и Нигерией.(Эли ШВИДЛЕР)
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Президент Аргентины не принял окончательного решения об отмене поездки на ЧМ-2018
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