22:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Матч Аргентина - Хорватия собрал аншлаг на стадионе "Нижний Новгород"


Матч группового этапа чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией посетили 43 319 зрителей. Эти цифры соответствуют полной вместимости стадиона, таким образом, встреча собрала аншлаг.

- Аншлаг в Нижнем, - информирует официальный Твиттер чемпионата мира-2018.

Аргентина - Хорватия

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