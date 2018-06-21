Матч Аргентина - Хорватия собрал аншлаг на стадионе "Нижний Новгород"

Матч группового этапа чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией посетили 43 319 зрителей. Эти цифры соответствуют полной вместимости стадиона, таким образом, встреча собрала аншлаг.

- Аншлаг в Нижнем, - информирует официальный Твиттер чемпионата мира-2018.

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