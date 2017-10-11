Мать и сестра Роналду не одобряют его отношений с новой пассией

Мать и сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду не одобряют его отношения с моделью Джоджиной Родригес, утверждает AS. Одним из доказательств этого издание назвало поведение женщин во время матча отборочного турнира ЧМ-2018 между Португалией и Швейцарией (2:0). Джорджина, ждущая от Роналду дочь, сидела на трибуне между матерью футболиста Долорес Авейру и его сестрой Катей Авейру. После второго гола португальцев Долорес и Катя радостно обнялись, проигнорировав сидевшую между ними Джорджину.

Это уже не первое косвенное доказательство натянутых отношений между женщинами. Роналду давно говорил, что если у него родится дочь, он назовет ее в честь матери. Однако, по данным СМИ, будущую дочь футболиста назовут в честь его невесты Джорджина.

Напомним, что победа Португалии вывела ее в финальную стадию чемпионата мира-2018.