Массимо Каррера - о сборной России: "С Испанией все будет иначе"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что матч групповой стадии чемпионата мира Уругвай - Россия не является показателем реального уровня российской команды. 54-летний специалист отметил, что россияне рано остались вдесятером.

- Матч с уругвайцами дал понять, что в футболе ничего не дается легко. Нужно всегда быть внимательными. Никто тебе ничего не подарит, - цитирует "Российская газета" итальянца. - Но вы не забывайте, что с Уругваем был не самый оптимальный состав. Было много изменений. К тому же Россия еще в первом тайме осталась вдесятером. Так что игра с уругвайцами - не показатель. С Испанией все будет иначе.

Он также добавил, что не видит особой разницы в классе между сборными Испании и Португалии. С португальцами Россия могла бы сыграть, если бы те заняли первое место в своей группе.

- Конечно, испанцы отличаются от Португалии. Это две разные философии. Возможно, у Испании больше классных футболистов. А у португальцев есть Роналду. Он может один решить все вопросы. Но я не считаю, что между этими командами большая разница. Обе входят в число ведущих в мире, - сказал Каррера.

Итальянец возглавил "Спартак" в 2016 году. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и выиграли Суперкубок.

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