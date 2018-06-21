Массимо Каррера: "Головин может стать выдающимся игроком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что полузащитник сборной России Александр Головин может продолжать прогрессировать в итальянском чемпионате. Ранее сообщалось о том, что "Ювентус" рассчитывает приобрести 22-летнего россиянина этим летом.

- Головин? Я его хорошо знаю, он молод, но может стать выдающимся игроком, - приводит слова 54-летнего специалиста Tutti Convocati. - Он будет прогрессировать и дальше, возможно, что и в итальянском чемпионате.

Итальянец также отметил хорошую организацию чемпионата мира в России.

- На этом чемпионате мира все прекрасно: стадионы, высокий уровень безопасности. Созданы все условия для конкуренции между командами. Мы видим много отличных сборных, в составе которых выступают интересные игроки. В их составах не так много чемпионов, однако они берут своей организованностью.

Чемпионатр мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

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