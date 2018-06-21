Массимо Каррера: "Головин или Бернардески? Выбрал бы Головина"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что считает полузащитника сборной России Александра Головина разноплановым игроком. Ранее сообщалось, что ряд европейских клубов, включая "Ювентус", "Арсенал" и "Челси" заинтересованы в приобретении 22-летнего россиянина.

- Возможная роль Головина в "Ювентусе"? Он является мастером, который может играть и плеймейкера, и полузащитника, - сказал итальянец в интервью RMC Sport. - Возможно, ему стоит прибать в физическом компоненте. Сильнее ли он Бернардески? Это два разных игрока, но я предпочел бы Головина.

54-летний специалист также заявил, что хорошо себя чувствует в "Спартаке".

- В Италии бываю по праздникам. Я хочу выигрывать титулы со "Спартаком", чувствую себя хорошо в московской команде, нахожусь в прекрасных отношениях с клубом и фанатами, сказал Каррера.

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России, а также становились обладателями Суперкубка.

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