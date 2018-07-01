Массимо Каррера: "Бразилия - фаворит чемпионата мира"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что считает основным претендентом на победу в чемпионате мира-2018 является сборная Бразилии.

– Какое впечатление на вас произвела сборная Бразилии? Можете ли вы назвать ее главным претендентом на трофей чемпионата мира?

– Да, я считаю, что именно она является фаворитом мундиаля. Эта команда обладает высококлассными игроками, которые всегда на 100% выкладываются за свою команду. Кроме того, стоит отметить сплоченность футболистов, а также нацеленность на конкретный результат.

– А какая сборная может оказать ей наибольшее сопротивление?

– Я бы назвал команды Франции, Хорватии и Бельгии, - цитирует тренера RT.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018