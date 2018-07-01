Массимо Каррера: "Бразилия - фаворит чемпионата мира"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что считает основным претендентом на победу в чемпионате мира-2018 является сборная Бразилии.
– Какое впечатление на вас произвела сборная Бразилии? Можете ли вы назвать ее главным претендентом на трофей чемпионата мира?
– Да, я считаю, что именно она является фаворитом мундиаля. Эта команда обладает высококлассными игроками, которые всегда на 100% выкладываются за свою команду. Кроме того, стоит отметить сплоченность футболистов, а также нацеленность на конкретный результат.
– А какая сборная может оказать ей наибольшее сопротивление?
– Я бы назвал команды Франции, Хорватии и Бельгии, - цитирует тренера RT.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/531471-karrera-rossiya-chm
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