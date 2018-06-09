Массимо Бузакка: "VAR – это очень хорошая возможность избежать ошибок"

Известный в прошлом арбитр Массимо Бузакка положительно оценивает работу VAR. Система видеопомощи арбитрам будет использоваться на чемпионате мира в России.

- Мы продолжаем работать и развиваться. И теперь можем подтвердить, что решения принимаются с высокой степенью точности. Результаты будут хорошие. Мы позитивно настроены, - цитирует "РИА Новости" Бузакку. - Трудно что-то гарантировать. Но VAR – это очень хорошая возможность избежать ошибок. И обосновать свое решение, чтобы зрители понимали, почему оно принято.

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