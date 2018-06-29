Массимо Бузакка: "Главный итог работы ВАР – после 48 игр у нас нет ни единого скандала"

Руководитель судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка заявил, что система видеопомощи арбитрам (ВАР) помогла избежать серьезных скандалов на стадии группового этапа чемпионата мира в России.

- На мой взгляд, главный итог работы ВАР в том, что на этой пресс-конференции по итогу группового этапа нет ни одного скандала, который мы могли бы обсудить, - приводит "Р-Спорт" слова Бузакки. - Очевидно, что ВАР помогает арбитрам. Это самый главный факт - после 48 игр у нас нет ни единого скандала, что для футбола можно признать серьезным успехом.

Напомним, ВАР используется на чемпионатах мира впервые.

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