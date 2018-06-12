Массимо Бузакка: "Если VAR на ЧМ-2018 будет использоваться с умом - все будет в порядке"

Глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка рассказал, что он думает об использовании VAR на ЧМ-2018.

- Мы уже давно работаем с системой VAR, более двух лет, и решили использовать ее на этом мундиале. Большая часть арбитров с ней знакома и может с ней работать, - цитирует представителя ФИФА RT. - Тем не менее, большинство рефери будут судить привычным образом. Мы понимаем, что на чемпионате мира мы не имеем права допустить ошибку и чтобы из-за этого команда вылетела. И если арбитры будут работать грамотно, а система VAR будет использоваться с умом, все будет в порядке. Конечно, идеальных систем не бывает. Я думаю, были команды, которые не очень хорошо выступали на Кубке конфедераций и допускали ошибки, которые постараются не допустить на этом мундиале. Но нам нужно учиться на своих ошибках. В процессе подготовки очень важно выявлять их. Потому что в жизни, если мы не ошибаемся, мы не учимся. Тем не менее, крайне важно не допускать ошибок здесь, на самом главном чемпионате. И если мы сейчас решили использовать эту систему, то только потому, что мы научились на прошлых ошибках, на том, что у нас раньше не получилось, и, думаю, все согласятся, что лучше пользоваться новыми технологиями, чем не пользоваться ими.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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