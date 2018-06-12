Массимо Бузакка: "Чемпионат мира для арбитра бывает раз в жизни, советую им не упустить такую возможность"

Глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка дал совет арбитрам, которые будут работать на ЧМ-2018.

– Что значит чемпионат мира для арбитра?

– Это значит многое, потому что такое бывает только один раз в жизни. Поэтому я всем арбитрам советую не упустить такую возможность. Это большая ответственность, но она должна рассматриваться с точки зрения подготовки. Необходимо понимать, что чемпионат мира – это совокупность многих вещей. Ты здесь, потому что ты достоин. Когда начинается матч, – это все равно, что погрузиться в воду, абстрагироваться и вовремя свистеть, не думать, что это чемпионат мира, и относиться к нему, как к обычному матчу, - цитирует представителя ФИФА RT.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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