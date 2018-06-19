Маскот СКА променял матч Россия - Египет на рыбалку

СКА в Твиттере опубликовал видеозапись, посвященную маскоту команды. По сюжету ролика, талисман питерских армейцев предпочел рыбалку чемпионату мира по футболу-2018.

Пост в соцсети сопровождает запись, ее часть - это припев песни "Рыбалка" группы S.P.O.R.T.:

"Вокруг футбол. Сборные играют, чемпионат мира в России.

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку.

Я люблю рыбалку.

Сядешь на берегу, закинешь удочку.

Клюет!"

Сегодня, 19 июня, сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с Египтом. В случае победы команда Станислава Черчесова может досрочно гарантировать себе выход в плей-офф турнира.

Вокруг футбол. Сборные играют, чемпионат мира в России.

А я не поехал. Я купил мотыля и пошёл на реку.

Я люблю рыбалку.

Сядешь на берегу, закинешь удочку.

Клюёт! #hcSKA pic.twitter.com/qLD1HVheV0 – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 19 июня 2018 г.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



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