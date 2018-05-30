Маскерано побил рекорд Санетти по числу матчей за сборную Аргентины

Защитник китайского "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьер Маскерано побил рекорд Хавьера Санетти по количеству игр, проведенных за сборную Аргентины. Встреча против Гаити (4:0) стала для 33-летнего игрока обороны стала 143-й в футболке национальной команды. Экс-капитан "Интера" в период с 1994 по 2011 год сыграл за "альбеселесте" 142 матча.
Среди действующих игроков ближайшим преследователем Маскерано является Лионель Месси (124 игры).
В товарищеском матче против Гаити (4:0) Хавьер Маскерано в 1⃣4⃣3⃣-й раз в карьере вышел на поле в футболке сборной Аргентины🇦🇷 - есть новый рекорд по числу игр за национальную команду!– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 30 мая 2018 г.
🥇Маскерано - 143
🥈Дзанетти - 142
🥉Месси - 124 pic.twitter.com/radwEeZDrV
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