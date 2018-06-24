Маскерано опроверг слухи о бунте в сборной Аргентины

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал, что отношения между главным тренером его национальной команды Хорхе Сампаоли и игроками являются нормальными. Он также сообщил, что на прошедшей встрече Сампаоли интересовался мнением футболистов своей команды по поводу дальнейших действий.

- Отношения с Сампаоли являются абсолютно нормальными, - приводит слова Маскерано Daily Mail. - Но если мы почувствуем дискомфорт, то сообщим ему об этом, иначе будем лицемерами. На прошедшей встрече мы говорили с ним о футболе, он интересовался нашим мнением, ведь именно игроки делают результат на поле.

Сборная Аргентины занимает 4-е место в группе D. Ей предстоит сыграть против Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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