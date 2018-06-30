Маскерано - 11-й футболист, проведший 20 матчей на ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано проводит 20-й матч на чемпионатах мира. До него до этой отметки добирались всего 10 футболистов, в том числе и его великий соотечественник Диего Марадона, в активе которого 21 игра. Рекорд принадлежит немцу Лотару Маттеусу, проведшему 25 встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по матчам на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Команда
|
Турниры
|
Матчи
|
Лотар МАТТЕУС
|
ФРГ/Германия
|
1982, 1986, 1990, 1994, 1998
|
25
|
Мирослав КЛОЗЕ
|
Германия
|
2002, 2006, 2010, 2014
|
24
|
Паоло МАЛЬДИНИ
|
Италия
|
1990, 1994, 1998, 2002
|
23
|
Уве ЗЕЕЛЕР
|
ФРГ
|
1958. 1962, 1966, 1970
|
21
|
Владислав ЖМУДА
|
Польша
|
1974, 1978, 1982, 1986
|
21
|
Диего МАРАДОНА
|
Аргентина
|
1982, 1986, 1990, 1994
|
21
|
Гжегож ЛЯТО
|
Польша
|
1974, 1978, 1982
|
20
|
КАФУ
|
Бразилия
|
1994, 1998, 2002, 2006
|
20
|
Филипп ЛАМ
|
Германия
|
2006, 2010, 2014
|
20
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
2006, 2010, 2014
|
20
|
Хавьер МАСКЕРАНО
|
Аргентина
|
2006, 2010, 2014, 2018
|
20