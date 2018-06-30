17:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Маскерано - 11-й футболист, проведший 20 матчей на ЧМ


Полузащитник сборной Аргентины  Хавьер Маскерано проводит 20-й матч на чемпионатах мира. До него до этой отметки добирались всего 10 футболистов, в том числе и его великий соотечественник Диего Марадона, в активе которого 21 игра. Рекорд принадлежит немцу Лотару Маттеусу, проведшему 25 встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по матчам на чемпионатах мира

Игрок

Команда

Турниры

Матчи

Лотар МАТТЕУС

ФРГ/Германия

1982, 1986, 1990, 1994, 1998

25

Мирослав КЛОЗЕ

Германия

2002, 2006, 2010, 2014

24

Паоло МАЛЬДИНИ

Италия

1990, 1994, 1998, 2002

23

Уве ЗЕЕЛЕР

ФРГ

1958. 1962, 1966, 1970

21

Владислав ЖМУДА

Польша

1974, 1978, 1982, 1986

21

Диего МАРАДОНА

Аргентина

1982, 1986, 1990, 1994

21

Гжегож ЛЯТО

Польша

1974, 1978, 1982

20

КАФУ

Бразилия

1994, 1998, 2002, 2006

20

Филипп ЛАМ

Германия

2006, 2010, 2014

20

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

2006, 2010, 2014

20

Хавьер МАСКЕРАНО

Аргентина

2006, 2010, 2014, 2018

20

 

Франция - Аргентина

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