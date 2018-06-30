Маскерано - 11-й футболист, проведший 20 матчей на ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано проводит 20-й матч на чемпионатах мира. До него до этой отметки добирались всего 10 футболистов, в том числе и его великий соотечественник Диего Марадона, в активе которого 21 игра. Рекорд принадлежит немцу Лотару Маттеусу, проведшему 25 встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по матчам на чемпионатах мира

Игрок Команда Турниры Матчи Лотар МАТТЕУС ФРГ/Германия 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 25 Мирослав КЛОЗЕ Германия 2002, 2006, 2010, 2014 24 Паоло МАЛЬДИНИ Италия 1990, 1994, 1998, 2002 23 Уве ЗЕЕЛЕР ФРГ 1958. 1962, 1966, 1970 21 Владислав ЖМУДА Польша 1974, 1978, 1982, 1986 21 Диего МАРАДОНА Аргентина 1982, 1986, 1990, 1994 21 Гжегож ЛЯТО Польша 1974, 1978, 1982 20 КАФУ Бразилия 1994, 1998, 2002, 2006 20 Филипп ЛАМ Германия 2006, 2010, 2014 20 Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия 2006, 2010, 2014 20 Хавьер МАСКЕРАНО Аргентина 2006, 2010, 2014, 2018 20

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