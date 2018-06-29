Маруан Феллаини: "Теперь я могу сфокусироваться на чемпионате мира"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини, подписавший с клубом новый контракт до 2020 года, отметил, что теперь сможет полностью сфокусироваться на чемпионате мира в России. По словам 30-летнего хавбека сборной Бельгии, он очень ценит доверие главного тренера Жозе Моуринью.

– Я рад продолжить свое приключение как игрок "Манчестер Юнайтед", – цитирует Феллаини официальный сайт клуба. – Я принял такое решение, потому что очень счатлив здесь. Также я чувствую, что эта команда под руководством Жозе Моуринью по-прежнему способна достичь многого. Хочу особенно поблагодарить Жозе за веру в меня, которую он всегда демонстрировал. Теперь я могу сфокусироваться на чемпионате мира и с нетерпением жду успешного сезона.