Маруан Феллаини: "Теперь надо показать, из чего сделаны бельгийцы"

Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллаини после матча чемпионата мира-2018 с Англией (1:0) отметил, что игра получилась непростой. Также он добавил, что теперь бельгийцам нужно проявить себя в плей-офф.

- Непростая игра, - признался Феллаини. - Главное - это отличный результат для нас. Можно пожелать удачи обеим командам (улыбается). Теперь надо показать, из чего мы сделаны. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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