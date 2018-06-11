Мартин Шкртел: "Россия на ЧМ-2018 может выступить хорошо"

Экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел в интервью "СЭ" отметил, что на чемпионате мира-2018 будет болеть за сборные Англии, Испании и Уругвая.
- А как же Россия?
- Я мало кого знаю в вашей команде. Для нее большой удар, что Александр Кокорин получил травму, России точно будет его не хватать. Но ваша команда сыграет дома, будет громкая поддержка болельщиков. Россия может выступить хорошо.
- Что значит "хорошо"?
- Посмотрим. Немного везения – и команда может преподнести сюрприз на чемпионате мира. (Гоша ЧЕРНОВ)