Мартин О'Нил: "Ирландия в ответном матче с Данией должна быть более креативной"

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил после первого стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Дании (0:0) отметил, что команда приложила максимум усилий. По его словам, в ответном поединке, который состоится 14 ноября в Дублине, ирландцам обязательно необходимо забивать голы.



- Это был очень трудный вечер, - приводит ВВС слова О'Нила. - Команда отлично справилась и приложила максимум усилий. Пока это все, на что мы можем рассчитывать. Обязаны выиграть во вторник. Возможно, придется забить пару голов, потому что Дания тоже может забить в наши ворота. Мы должны быть более креативными.