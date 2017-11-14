Мартин О`Нилл: "Жаль, что мы с Кином были ровесниками, когда я возглавил сборную Ирландии"

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О`Нилл в преддверии ответного стыкового матча против Дании за право сыграть на чемпионате мира 2018 года отметил, что его команду отличает командный настрой. 65-летний специалист также посетовал, что у ирландцев в последние годы нет качественного нападающего, каким был Робби Кин.

Напомним, Кин - рекордсмен сборной Ирландии по количеству голов (68) и числу матчей (146) за национальную команду. Он играл в сборной с 1998 по 2016 год, завершив международную карьеру в 36 лет.

- Было бы здорово, если бы у нас был забивной нападающий, - цитирует BBC О`Нилла. - Если его нет, приходится искать другие способы побеждать. Мне жаль, что мы с Робби Кином были ровесниками, когда я возглавил сборную Ирландии (в 2013-м году О`Ниллу исполнился 61 год, Кину на тот момент было 32 года. - Прим. "СЭ"). В последние два года мы только и делаем, что пытаемся играть без забивного форварда.

Но у нас в команде отличный настрой. Нам нужно воспользоваться им еще один раз.

Напомним, первая игра между Данией и Ирландией завершилась вничью - 0:0. Второй матч состоится сегодня, 14 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.