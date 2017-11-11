16:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мартин О`Нилл: "Бендтнер – шикарный футболист, когда захочет"


Главный тренер сборной Ирландии Мартин О`Нилл в преддверии первого стыкового матча чемпионата мира-2018 с Данией высоко оценил игру нападающего соперника Никласа Бендтнера. По словам специалиста, который работал с форвардом в "Сандерленде", датчанин может показывать шикарный футбол, когда этого захочет.

– Он выступал в моей команде на правах аренды. Несомненно, Бендтнер хороший футболист, а когда захочет – шикарный, – приводит The Independent слова О`Нилла. – Но ему необходимо себя настраивать. У него это часто получалось, когда он играл в "Сандерленде".

Напомним, что матч Дания – Ирландия состоится сегодня, начало игры – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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