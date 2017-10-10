Мартин О`Нил: "Я так горд за Ирландию"

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О`Нил после победы над Уэльсом (1:0) отметил, что горд за своих подопечных. По словам наставника, последние полчаса казались ему вечностью.

- Я так горд, - приводит Sky Sports слова О`Нила. - Футболисты великолепно играли вдали от дома. Победа на территории Уэльса - отличный результат. Последние полчаса казались вечностью. Мы должны были выдержать давление, но мы знали, что на каком-то этапе нам нужно попытаться выиграть игру, и мы это сделали. Мы в плей-офф. При любой жеребьевке попробуем воспользоваться своим шансом. Я в восторге от результатов отборочной группы. Когда была проведена жеребьевка, я думал, что у нас очень сложная группа. Но мы вышли в стыки, фантастика!