Мартин Брэйтуэйт: "Хорваты сами не знают, как поведут себя, когда что-то пойдет не так"

Нападающий сборной Дании Мартин Брэйтуэйт считает, что его команда способна в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграть Хорватию. Он признал, что соперник провел групповой турнир очень хорошо.

– Хорваты с большой уверенностью подходят к матчу, – цитирует AFP Брэйтуэйта. – Потому что у них все получилось. Но и мы уверены в себе, потому что справлялись с трудностями, когда что-то шло не так. Если мы окажемся в ситуации, когда что-то не работает, нас это не удивит, поскольку мы такое переживали. А вот если хорваты попадут в такое положение, мы не знаем, как они справятся. Они сами этого не знают, потому что не были в такой ситуации в важных матчах. Это преимущество для нас.

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