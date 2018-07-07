Марселу: "Забей Бразилия в первом тайме все сложилось бы иначе"

Защитник сборной Бразилии Марселу после поражения от Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 (1:2) считает, что гол в первом тайме мог изменить ситуацию. По его мнению, во второй половине бразильцы владели инициативой.

- У нас было несколько возможностей, мы могли хотя бы один гол забить в первом тайме, - цитирует ТАСС Марселу. - Тогда все сложилось бы иначе. Во втором тайме мы преобладали в игре.

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