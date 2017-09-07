Марселу: "С Тите мы вернем сборную Бразилии на вершину"

Защитник сборной Бразилии Марселу считает, что с главным тренером Тите национальная команда вернется на вершину. Бразилия первой из южноамериканских сборных обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата мира-2018.

– У меня есть последняя миссия в футболе, – приводит пресс-служба ЧМ-2018 слова Марселу. – Бразилия возвращается на чемпионат мира. Запишите это. С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину.

На домашнем ЧМ-2014 Бразилия заняла четвертое место, проиграв Голландии (0:3) в матче за бронзовые медали. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в России.