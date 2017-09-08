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19:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Марселу: "С Тите мы вернем Бразилию на вершину"


Защитник сборной Бразилии Марселу выразил уверенность, что команде удастся стать чемпионом мира под руководством Тите. Бразильцы досрочно пробились в финальную стадию ЧМ-2018.

- У меня есть последняя миссия в футболе. На ЧМ-2018 Бразилия возвращается. Запишите это. С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину, - цитирует Твиттер чемпионата мира Марселу.

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