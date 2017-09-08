Марселу: "С Тите мы вернем Бразилию на вершину"

Защитник сборной Бразилии Марселу выразил уверенность, что команде удастся стать чемпионом мира под руководством Тите. Бразильцы досрочно пробились в финальную стадию ЧМ-2018.
- У меня есть последняя миссия в футболе. На ЧМ-2018 Бразилия возвращается. Запишите это. С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину, - цитирует Твиттер чемпионата мира Марселу.
"Запишите это. Бразилия вернется на вершину" 🇧🇷👏– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 7 сентября 2017 г.
А как вы думаете, выиграет ли Бразилия #ЧМ2018? pic.twitter.com/GQgY8UHTcZ