Марселу принял участие в тренировке сборной Бразилии

Защитник сборной Бразилии Марселу принял участие в сегодняшней тренировке своей национальной команды. 30-летний игрок получил повреждение во время матча группового этапа чемпионата мира против Сербии (2:0) и покинул поле на 10-й минуте встречи.

- Посмотрите, кто появился на газоне! Марселу выполняет физическую работу и сосредоточен на восстановлении, чтобы быть готовым к следующему матчу, - сообщает официальный Твиттер сборной Бразилии.

Olha quem apareceu no gramado! @MarceloM12 fez um trabalho físico e foca na recuperação para estar pronto para o próximo desafio! 👊🇧🇷 #GigantesPorNatureza



📷 Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/KwInO0V8ZC – CBF Futebol (@CBF_Futebol) 30 июня 2018 г.

Сборная Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира встретится с Мексикой (2 июля, Самара).

Бразилия - Мексика: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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