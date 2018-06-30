21:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Марселу принял участие в тренировке сборной Бразилии


Защитник сборной Бразилии  Марселу принял участие в сегодняшней тренировке своей национальной команды. 30-летний игрок получил повреждение во время матча группового этапа чемпионата мира против Сербии (2:0) и покинул поле на 10-й минуте встречи. 

- Посмотрите, кто появился на газоне! Марселу выполняет физическую работу и сосредоточен на восстановлении, чтобы быть готовым к следующему матчу, - сообщает официальный Твиттер сборной Бразилии.

Сборная Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира встретится с Мексикой (2 июля, Самара).

Бразилия - Мексика: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Бразилия - Мексика

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