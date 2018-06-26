Марсело Бьельса: "Верю в сборную Аргентины, в лидерство Месси"

Новый главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса верит в успех сборной Аргентины на чемпионате мира-2018. Аргентинцы во вторник сыграют с Нигерией в заключительном матче группового турнира.

– Я твердо верю в качество игроков, в лидерство Месси, которое станет очевидным, – цитирует lmneuquen.com Бьельсу. – Также в мудрости тренерского штаба я уверен. Я очень жду игры с Нигерией с участием лучших игроков Аргентины.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ